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Бывший коллега Бузовой создал петицию, чтобы убрать ее с ТВ

Ирина Лебедева
39 минут назад
Роман Тертишный, известный публике как Май Абрикосов, экс-коллега Ольги Бузовой по «Дому-2», запустил петицию с требованием запретить показывать ее в телеэфире.
В Сети запустили петицию с требованием убрать Бузову с ТВ
Фото: InstagramInstagram
Как считает Абрикосов, россиян следует оградить от подобного дурновкусия.
«Почему мы вынуждены терпеть Бузову? Телевидение – это пьедестал для таланта, для самородков, для профи, для уникальных и выдающихся личностей, эрудированных, которые не перепутают флаг России, не опошлят понятие «блокадница», не будут скакать в трусах по сцене перед залом, где присутствуют дети, не пойдут в наставники певческого конкурса, не имея должного образования, слуха и голоса», - приводит его слова «Собеседник».
«Для кривляния есть бесплатные тиктокеры», - отметил участник реалити-шоу.
Несколько иной точки зрения придерживается другой экс-участник телестройки Рустам Солнцев. Он полагает, что некий творческий и личностный кризис у поющей телеведущей очевиден, но нужно не добивать человека всякими нападками, а протянуть руку помощи.
«Запрещать Бузову на ТВ – это детский лепет. Не нужно ее запрещать, нужно запретить то, что она в себя впихивает – алкашку и вещества. И это должны сделать люди, которые находятся с ней рядом – ее менеджмент, ее родственники. И если эти люди позволяют ей все это делать, то они моральные уроды. Бузова сама по себе не плохой человек, но она сейчас в большой беде, ей нужна помощь».
Продюсер и музыкант Макс Фадеев решил прокомментировать ситуацию с расплакавшейся в эфире «Матч ТВ» телеведущей и актрисой Ольгой Бузовой. Продюсер сделал акцент на следующем высказывании теледивы:
«Не получится хорошего спектакля, если я одна буду играть. Хотя я знаю, что способна вытянуть всю страну и всё! И театр, и МХАТ, и всех! И я могу выйти на поле и забить гол».
«Прекрасно, что есть люди, которые могут всё!», - отметил продюсер.
Шоу-бизнес,Роман Тертишный,Май Абрикосов,Макс Фадеев,Рустам Солнцев,ИД "Собеседник",Россия,
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