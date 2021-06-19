В Сети запустили петицию с требованием убрать Бузову с ТВ

«Почему мы вынуждены терпеть Бузову? Телевидение – это пьедестал для таланта, для самородков, для профи, для уникальных и выдающихся личностей, эрудированных, которые не перепутают флаг России, не опошлят понятие «блокадница», не будут скакать в трусах по сцене перед залом, где присутствуют дети, не пойдут в наставники певческого конкурса, не имея должного образования, слуха и голоса», - приводит его слова «Собеседник».
«Для кривляния есть бесплатные тиктокеры», - отметил участник реалити-шоу.
«Запрещать Бузову на ТВ – это детский лепет. Не нужно ее запрещать, нужно запретить то, что она в себя впихивает – алкашку и вещества. И это должны сделать люди, которые находятся с ней рядом – ее менеджмент, ее родственники. И если эти люди позволяют ей все это делать, то они моральные уроды. Бузова сама по себе не плохой человек, но она сейчас в большой беде, ей нужна помощь».
«Прекрасно, что есть люди, которые могут всё!», - отметил продюсер.