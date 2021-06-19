Стилист раскритиковала домашний наряд Пугачевой

«Примадонну в мешковатой домашней одежде я едва узнала. Если расценивать комплект не с точки зрения удобства, а со стилистической стороны, то есть несколько вопросов к образу Примадонны. Шорты, на мой взгляд, слишком широкие, от чего похудевшие ноги Аллы Борисовны выглядят еще худее.
Плечевое же изделие не подчеркивает красоту ее тела, а наоборот делает его крупнее. Припыленный цвет изделия добавляет артистке возраста и подчеркивает морщинки на лице.
Неудачный комплект даже для дома или пикника. Из всего вышеперечисленного я бы оставила только очки и кроссовки, заменив футболку на лавандовую или белую прямого кроя, а шорты — однородной варки с высокой посадкой без ненужного декора», — резюмировала Анастасия.