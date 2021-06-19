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Стилист раскритиковала домашний наряд Пугачевой

Ирина Лебедева
2 часа назад
Максим Галкин часто выкладывает в своем микроблоге видеоролики с семейными сюжетами – дети, супруга, интерьеры. Вот и сейчас он показал дочку с сыном и подбежавшую к ним Аллу Борисовну.
Пугачева уже довольно давно, с той поры, как вернула себе былую стройность, отказалась от фирменных балахонов. А загородная жизнь располагает к одежде непритязательной, зато удобной и приятной к телу.
В этот раз мы увидели Примадонну в свободных джинсовых шортах, футболке с открытыми плечами и кроссовках. И именно данный образ подвергся критике стилистом Анастасией Стар. Об этом рассказала teleprogramma.pro.
«Примадонну в мешковатой домашней одежде я едва узнала. Если расценивать комплект не с точки зрения удобства, а со стилистической стороны, то есть несколько вопросов к образу Примадонны. Шорты, на мой взгляд, слишком широкие, от чего похудевшие ноги Аллы Борисовны выглядят еще худее.
Плечевое же изделие не подчеркивает красоту ее тела, а наоборот делает его крупнее. Припыленный цвет изделия добавляет артистке возраста и подчеркивает морщинки на лице.
Неудачный комплект даже для дома или пикника. Из всего вышеперечисленного я бы оставила только очки и кроссовки, заменив футболку на лавандовую или белую прямого кроя, а шорты — однородной варки с высокой посадкой без ненужного декора», — резюмировала Анастасия.
По информации издания, Стар - стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы».
В прошлом году интернет-пользователи критиковали новый стиль Пугачевой и подозревали ее в анорексии. Многие пользователи заявили, что Пугачева слишком похудела, а одна из поклонниц певицы заявила, что в «солидном возрасте» Пугачевой «совсем неприлично одеваться как студентка, первокурсница, заочница».
Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,
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