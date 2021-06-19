Казьмина обратилась за помощью: «Жизнь уходит из меня»

Экс-супруга Аршавина опубликовала пронзительный пост в инстаграме. Она пишет, что и так находилась на грани из-за тяжелых заболеваний, а теперь вообще рухнул весь ее мир и она с детьми остается на улице без здоровья, сил и средств.

Фото: Instagram Instagram

Девушка даже выложила свои медицинские документы. Ее лечили от язвы желудка с осложнениями: гнойным перитонитом и сепсисом, а также некроза носовых пазух, что обезобразило ее лицо.

«Для тех, кто изрядно требовал доказательств моих страшных, адских страданий в письменных выписках от врачей. Все как есть. А заодно поблагодарить врачей реаниматологов Елизаветинской больницы, что спасли меня, от чего погибают. И первый медицинский, профессора, который чудом сделал экстренную операцию мне с некрозом всех носовых пазух. Низкий поклон нашим докторам».

Алиса попросила помощи и поддержки у своих подписчиков, поскольку она не знает, как жить дальше. У нее нет никакого жилья.

«И теперь уже еле дыша, прося о помощи всех, кто может. Потому что у меня нет квартир, как здесь пишут мои старшие дети только прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной, прописка не является собственностью, в Испании квартира по-прежнему моего первого супруга »

У нее самой нет никакого жилья, равно как и у младшей дочери Есении.

«Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем. Засим я очень в тяжелом состоянии здоровья и мои дети отправляются на улицу, без предоставления своей дочери даже однокомнатной квартиры или аренды. Так решили папа и бабушка. Мне искренне нужна их поддержка и помощь. Вместо этого они, не дав мне сделать вдох, добивают меня и детей.».

Казьмина очень скверно себя чувствует, и не находит сил, чтобы бороться дальше.

«Я действительно разрушаюсь на глазах и жизнь уходит из меня. Я это вижу и ощущаю».

Собственно, она в глубине души все еще надеется, что бывшие родственники примут в ее судьбе какое-то участие. Ее мама особо помочь ничем не может – женщина живет с мужем в 38-метровой квартире.

Фолловеры сочувствуют многодетной маме, попавшей в такое сложное положение. Однако и ругают ее за то, что она цепляется за прошлое. По их мнению, на вполне солидные алименты от двух мужей можно снять какое-то жилье, бросить все силы на то, чтобы поправить здоровье и начать жизнь сначала.

«Алиса, уйдите от них, вас просят все подписчики. Оставьте им все, переборите себя. Займитесь будущим и детьмиЭто страшный пример зависимости женщины от мужчины, от обстоятельств .... Именно это разрушает вас. Будьте сильной», «При таких алиментах можно спокойно купить квартиру в рассрочку. И не плохую. Не тратьте жизненную энергию на бывшего и его маму. Ваш организм и так саморазрушается».

Городской суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить апелляцию Алисы Казьминой на решение Приморского районного суда по иску матери Андрея Аршавина