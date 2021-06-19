Жигунов с женой попали в крымский апокалипсис

Сергей Жигунов вместе с молодой супругой Викторией и песиком Степкой приехали в Крым . Но наслаждаться отдыхом им удалось недолго.

По приезду пара отметила начало романтического путешествия походом на Ай-Петри, радостными впечатлениями о котором Виктория поделилась в микроблоге:

«Мой день прошёл над облаками, на которые мы смотрели с вершины Ай-Петри в компании добрых друзей, которые прилетели с нами».

И буквально на следующий день стихия обрушилась на курортные города. Сильнейшие ливни переполнили реки и водоемы, улицы превратились в бурные потоки, дома затопило, отключились коммуникации.

Жигунов и Виктория выложили в инстаграмах впечатляющее видео с места событий. Видно, что буквально грянул апокалипсис – бурлящая грязная вода несет по бывшим улицам, а ныне руслам стихийно возникших рек, автомобили, палатки, заливается в окна первых этажей

Жигунов пошутил:

«Пошел за хлебом и меня смыло».

Виктория посоветовала подписчикам временно отказаться от поездок в Крым – разрушения значительные, лучше переждать. Ну а они с супругом будут отдыхать в тех условиях, которые имеются – без света и воды. Правда, газ подается и запасы еды есть.

«С нами все хорошо. Мы в безопасности, у нас сухо, только Степка похож на мокрого чертенка. Я очень верю, что никто не пострадал. Машины жалко, конечно. Но хоть бы люди были живы», - написала она.

Шутка Жигунова о том, что его «смыло» при походе в булочную, спровоцировала, в свою очередь, СМИ на рискованный юмор. Об этой ситуации с сарказмом рассказал в своем микроблоге сам актер. Он сообщил, что теперь в соцсети вместо него с супругой, якобы «погибших» в стихийном бедствии, аккаунт будет вести пес Степка.

«Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек»

Фолловеры, ранее обсуждавшие аномальные погодные явления в Крыму и сочувствующие и местным жителям и отдыхающим, были шокированы и возмутились.

«Это издание можно поздравить с судебным иском, а вам и вашей семье долгих лет жизни».

Причиной мощных ливней в регионе послужил циклон над Крымом. От стихии больше всего досталось Керчи, где выпала примерно двухмесячная норма осадков. Из-за этой ситуации в регионе решили объявить режим ЧС.