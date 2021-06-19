Жигунов с женой попали в крымский апокалипсис

Сергей Жигунов
вместе с молодой супругой Викторией и песиком Степкой приехали в Крым
. Но наслаждаться отдыхом им удалось недолго.
По приезду пара отметила начало романтического путешествия походом на Ай-Петри, радостными впечатлениями о котором Виктория поделилась в микроблоге:
«Мой день прошёл над облаками, на которые мы смотрели с вершины Ай-Петри в компании добрых друзей, которые прилетели с нами».
И буквально на следующий день стихия обрушилась на курортные города. Сильнейшие ливни переполнили реки и водоемы, улицы превратились в бурные потоки, дома затопило, отключились коммуникации.
Жигунов и Виктория выложили в инстаграмах впечатляющее видео с места событий. Видно, что буквально грянул апокалипсис – бурлящая грязная вода несет по бывшим улицам, а ныне руслам стихийно возникших рек, автомобили, палатки, заливается в окна первых этажей
«Пошел за хлебом и меня смыло».
Виктория посоветовала подписчикам временно отказаться от поездок в Крым – разрушения значительные, лучше переждать. Ну а они с супругом будут отдыхать в тех условиях, которые имеются – без света и воды. Правда, газ подается и запасы еды есть.
«С нами все хорошо. Мы в безопасности, у нас сухо, только Степка похож на мокрого чертенка. Я очень верю, что никто не пострадал. Машины жалко, конечно. Но хоть бы люди были живы», - написала она.
Шутка Жигунова о том, что его «смыло» при походе в булочную, спровоцировала, в свою очередь, СМИ на рискованный юмор. Об этой ситуации с сарказмом рассказал в своем микроблоге сам актер. Он сообщил, что теперь в соцсети вместо него с супругой, якобы «погибших» в стихийном бедствии, аккаунт будет вести пес Степка.
«Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек»
Фолловеры, ранее обсуждавшие аномальные погодные явления в Крыму и сочувствующие и местным жителям и отдыхающим, были шокированы и возмутились.
«Это издание можно поздравить с судебным иском, а вам и вашей семье долгих лет жизни».
Причиной мощных ливней в регионе послужил
циклон над Крымом. От стихии больше всего досталось Керчи, где выпала примерно двухмесячная норма осадков. Из-за этой ситуации в регионе решили объявить режим ЧС.
Отметим, с самого начала этого лета в Европейской части России не прекращаются тропические ливни, которые едва ли не ежедневно только усиливаются.