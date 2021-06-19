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Комик рассказал о доходах от стендапа

Елена Прошина
25 минут назад
Комик Дмитрий Романов рассказал, что не только зарубежные, но и российские юмористы много зарабатывают. В интервью «Телепрограмме» он назвал смех одной из базовых потребностей.
Комик рассказал о доходах от стендапа
Фото: InstagramInstagram
«Хорошо зарабатываю. Хорошие юмористы, известные юмористы хорошо зарабатывают. Потому что смеяться - это базовая потребность человека, люди готовы хорошо платить, чтобы их посмешили», - отметил Романов.
По его мнению, заработок успешного комика зависит от его желания, а доходы юмористов - это, в основном, деньги за живые выступления.
«Ты можешь форсировать и ставить себе по 20 концертов в месяц, а можешь вести размеренный образ жизни и ставить один концерт в месяц», - объяснил он.
Необходимым минимумом для себя Романов назвал 500 тысяч рублей в месяц.
Коллега Романова - комик и телепродюсер Гарик Мартиросян - в интервью Юрию Дудю комментировал слухи о заработке в миллион евро в год.
По словам Мартиросяна, если бы он вел все концерты, корпоративы и свадьбы, которые ему предлагали, то за год «нечеловеческой» работы могла бы набраться сумма в миллион евро.
А стендап-комик Александр Долгополов рассказывал в интервью The Village, что во время пандемии его доход упал в десять раз.
«Это явно лучше, чем даже четыре года назад, когда я только переехал в Москву. Я прекрасно умею жить без денег», - отмечал он.
Шоу-бизнес,Александр Долгополов,Дмитрий Романов,Гарик Мартиросян,
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