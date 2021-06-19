Комик рассказал о доходах от стендапа

Комик Дмитрий Романов рассказал, что не только зарубежные, но и российские юмористы много зарабатывают. В интервью «Телепрограмме» он назва л смех одной из базовых потребностей.

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«Хорошо зарабатываю. Хорошие юмористы, известные юмористы хорошо зарабатывают. Потому что смеяться - это базовая потребность человека, люди готовы хорошо платить, чтобы их посмешили», - отметил Романов.

По его мнению, заработок успешного комика зависит от его желания, а доходы юмористов - это, в основном, деньги за живые выступления.

«Ты можешь форсировать и ставить себе по 20 концертов в месяц, а можешь вести размеренный образ жизни и ставить один концерт в месяц», - объяснил он.

Необходимым минимумом для себя Романов назвал 500 тысяч рублей в месяц.

Коллега Романова - комик и телепродюсер Гарик Мартиросян - в интервью Юрию Дудю комментировал слухи о заработке в миллион евро в год.

По словам Мартиросяна, если бы он вел все концерты, корпоративы и свадьбы, которые ему предлагали, то за год «нечеловеческой» работы могла бы набраться сумма в миллион евро.

А стендап-комик Александр Долгополов рассказывал в интервью The Village, что во время пандемии его доход упал в десять раз.