Комик рассказал о доходах от стендапа

Комик Дмитрий Романов
рассказал, что не только зарубежные, но и российские юмористы много зарабатывают. В интервью «Телепрограмме» он назва
л смех одной из базовых потребностей.
«Хорошо зарабатываю. Хорошие юмористы, известные юмористы хорошо зарабатывают. Потому что смеяться - это базовая потребность человека, люди готовы хорошо платить, чтобы их посмешили», - отметил Романов.
По его мнению, заработок успешного комика зависит от его желания, а доходы юмористов - это, в основном, деньги за живые выступления.
«Ты можешь форсировать и ставить себе по 20 концертов в месяц, а можешь вести размеренный образ жизни и ставить один концерт в месяц», - объяснил он.
Необходимым минимумом для себя Романов назвал 500 тысяч рублей в месяц.
Коллега Романова - комик и телепродюсер Гарик Мартиросян
- в интервью Юрию Дудю комментировал слухи о заработке в миллион евро в год.
По словам Мартиросяна, если бы он вел все концерты, корпоративы и свадьбы, которые ему предлагали, то за год «нечеловеческой» работы могла бы набраться сумма в миллион евро.
«Это явно лучше, чем даже четыре года назад, когда я только переехал в Москву. Я прекрасно умею жить без денег», - отмечал он.