"Богиня": Джигурда поддержал заплакавшую в прямом эфире Бузову

Эпатажный актер Никита Джигурда вызвался отстоять честь Ольги Бузовой, устроив боксерский поединок с Дмитрием Губерниевым.

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По словам Джигурды, своим поведением в эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев «показал свою сверхзадачу» - хайпануть и оскорбить Бузову – «актрису, которая своим трудом добилась очень классных результатов».

«У нее 23 миллиона подписчиков, билеты во МХАТ перепродавались с тройной наценкой, с ней заключили контракт и на сентябрь. И это все факты. Кто-то говорит, что какое время — такие и символы. Ольга Бузова - это символ. Кому-то это может не нравится, но придется смириться», - сказал он изданию «Слово и дело».

По мнению Джигурды, если бы у Бузовой был любимый мужчина, он бы мог вызвать Губерниева на дуэль.

Джигурда заявил, что подумывал о том, чтобы отстоять честь Бузовой, однако первой это сделала российская боксерша Ангелина Семенова.

«Если он откажется, то я готов устроить шоу в поддержку богини Ольги Бузовой, и на боксерском ринге Губерниеву показать, в чем он не прав, и нокаутировать его за оскорбления любимой мной актрисы», - заверил артист.

14 июня Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ». К студии по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он стал задавать Бузовой издевательские вопросы. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова не выдержала и заплакала.