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Валя  Карнавал сделала подарок Ларисе Долиной

Слово и Дело
1 час назад
Народная артистка РФ Лариса Долина получила неожиданный подарок от блогера Вали Карнавал после их ссоры в YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Валя Карнавал сделала подарок Ларисе Долиной
Фото: Prt Scr youtube.com / GazgolderPrt Scr youtube.com / Gazgolder
На своей странице в Instagram Лариса Долина похвасталась подарком, который получила от блогера Вали Карнавал. На опубликованном снимке позирует внучка артистки, держащая в руках укулеле. Знаменитость призналась, что получила презент без повода и он стал для нее неожиданностью, однако она поблагодарила звезду TikTok за этот сюрприз.
"Сегодня мне привезли подарок от Вали Карнавал — это симпатичное и красиво расписанное укулеле Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!", — написала звезда.
В одном из выпусков шоу юмориста Максима Галкина "Музыкалити" Лариса Долина и Валя Карнавал сильно поссорились. Этот конфликт оживленно обсуждали в Сети. Однако в беседе с подписчиками народная артистка отметила, что никакого спора не было.
Шоу-бизнес,Лариса Долина,Максим Галкин,Россия,
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