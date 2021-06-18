Валя  Карнавал сделала подарок Ларисе Долиной

На своей странице в Instagram Лариса Долина похвасталась подарком, который получила от блогера Вали Карнавал. На опубликованном снимке позирует внучка артистки, держащая в руках укулеле. Знаменитость призналась, что получила презент без повода и он стал для нее неожиданностью, однако она поблагодарила звезду TikTok за этот сюрприз.