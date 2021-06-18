У Игоря Крутого ухудшилась память

Композитор и продюсер Игорь Крутой
не смог вспомнить, сколько будет платить за обучение младшей дочери в США
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Младшая дочь Крутого Александра на днях стала студенткой американского вуза. Она будет жить и учиться в Майами
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«Дочка поступила в бизнес-академию: надо же кому-то деньги зарабатывать. Поступление прошло гладко. В Америке нет вступительных экзаменов», - рассказал Крутой «Собеседнику».
По словам композитора, Александра подавала документы в три университета, в два из них ее зачислили. По словам Крутого, для поступления было достаточно хорошо учиться в школе.
Крутой не смог вспомнить конкретной суммы, которую придется ежегодно выкладывать за образование дочери. По его словам, учеба обойдется примерно в 30-35 тысяч долларов.
Он также рассказал, что среди однокурсников дочери есть и ее соотечественники. По словам композитора, в студенческом чате Александру все время спрашивают, не дочь ли она Игоря Крутого.
65-летний Игорь Крутой был дважды женат. Его первой женой Еленой он познакомился в 1979 году. Сын Николай родился в 1981 году уже после расставания супругов. В 1994 году познакомился с будущей женой Ольгой
. В 2003 году на свет появилась дочь Александра. Также композитор удочерил дочь Ольги от предыдущих отношений Викторию. Ольга Крутая занимается бизнесом и живет в Нью Джерси.