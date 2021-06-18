Молодая жена Петросяна улетела на Мальдивы

В этом году Солнечные Мальдивы
стали одним из самых востребованных направлений для российских туристов. Мало кто из отечественных звезд еще не побывал на курорте, знаменитом своими песчаными пляжами и чистым морем. Не смогла удержаться от соблазна и молодая супруга Евгения Петросяна, отправившаяся на отдых за границу вскоре после завершения слушаний о разделе имущества. Разбирательства между Еленой Степаненко и ее «беглым» экс-супругом длились ни один год, но похоже – Евгений Ваганович наконец-то сможет вздохнуть с облегчением.