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Молодая жена Петросяна покинула Россию после дележки имущества

Экспресс газета
1 час назад
32-летняя Татьяна Брухунова покинула Россию после финальных слушаний о разделе совместно нажитого Петросяном и Степаненко имущества. Теперь возлюбленная юмориста намерена наслаждаться пляжным отдыхом.
Молодая жена Петросяна улетела на Мальдивы
Фото: InstagramInstagram
В этом году Солнечные Мальдивы стали одним из самых востребованных направлений для российских туристов. Мало кто из отечественных звезд еще не побывал на курорте, знаменитом своими песчаными пляжами и чистым морем. Не смогла удержаться от соблазна и молодая супруга Евгения Петросяна, отправившаяся на отдых за границу вскоре после завершения слушаний о разделе имущества. Разбирательства между Еленой Степаненко и ее «беглым» экс-супругом длились ни один год, но похоже – Евгений Ваганович наконец-то сможет вздохнуть с облегчением.
По вполне понятным причинам, конец эпопеи с дележкой квартир и ценностей положительно сказался на боевом духе бывшей помощницы юмориста. Фанаты Татьяны поспешили поддержать молодую женщину, которая в последнее время то и дело жаловалась на постоянную усталость и загруженность работой.
«Вот не зря говорят это место - рай на земле. Хорошего отдыха, Танюша»; «Желаю отлично отдохнуть, Татьяна! Очень красиво, и снято интересно»; «Просто услада для глаз. Хорошего Вам отдыха»; «Обожаю Мальдивы! Татьяна, жду ваши Мальдивские сторис и постоянно открываю Инстаграм. А мне все мало. И фото еды, пожалуйста», - высказались комментаторы.
Возлюбленная ведущего пока не уточнила, отправилась ли она на Мальдивы в гордом одиночестве или вместе с семьей. Зато теперь Брухунова испытывает явное облегчение, ведь согласно решению суда – имущество Петросяна и Степаненко будет разделено поровну между экс-супругами.
И хотя Елена Григорьевна всеми силами пыталась откреститься от некоторых предметов искусства, на которые ранее сама же заявила свои права, с недавних пор она стала гордой хозяйкой таких литературных трудов как «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность». В свое время Петросян увлеченно коллекционировал книги, на которые зачем-то и покусилась его бывшая жена после развода.
Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Россия,Мальдивы,
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