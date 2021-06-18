Молодая жена Петросяна улетела на Мальдивы

По вполне понятным причинам, конец эпопеи с дележкой квартир и ценностей положительно сказался на боевом духе бывшей помощницы юмориста. Фанаты Татьяны поспешили поддержать молодую женщину, которая в последнее время то и дело жаловалась на постоянную усталость и загруженность работой.

Возлюбленная ведущего пока не уточнила, отправилась ли она на Мальдивы в гордом одиночестве или вместе с семьей. Зато теперь Брухунова испытывает явное облегчение, ведь согласно решению суда – имущество Петросяна и Степаненко будет разделено поровну между экс-супругами.