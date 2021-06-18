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Земфира подала иск к писателю Гришковцу о защите чести и достоинства

BFM.RU
1 час назад
Певица Земфира подала в суд Калининграда иск о защите чести и достоинства к писателю и музыканту Евгению Гришковцу. Она требует 1,5 млн рублей, сообщает телеканал «Дождь».
Земфира подала в суд на Гришковца
Фото: ТАССТАСС
Поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца в программе «Би Коз» на «Дожде», в котором он обвинил певицу в наркомании, а ее песни назвал наркоманскими.
Земфира потребовала признать сведения не соответствующими действительности и обязать Гришковца опровергнуть их в эфире телеканала. Сам Гришковец заявил, что узнал об иске из СМИ.
Шоу-бизнес,Калининград,
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