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СМИ сообщили о госпитализации Игоря Костолевского с подозрением на коронавирус

Вечерняя Москваиещё 4
45 минут назад
Актера Игоря Костолевского госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
Актера Игоря Костолевского госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно сообщению, у актера пневмония и дыхательная недостаточность. Его доставила в больницу бригада скорой помощи после того, как он почувствовал себя плохо дома.
Медики подозревают у артиста COVID-19, отмечается в Telegram-канале.
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