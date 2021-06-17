Приставы могут выселить Казьмину из особняка Аршавина

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Городской суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить апелляцию Алисы Казьминой на решение Приморского районного суда по иску матери Андрея Аршавина.

Речь о коттедже, расположенном в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга. Аршавин начал строить дом, уже будучи в браке с Казьминой. Пара обсуждала планировку, выбирала интерьеры.

Однако впоследствии футболист оформил особняк на свою маму Татьяну Аршавину . Когда у супругов встал вопрос о разводе, мать футболиста попросила невестку освободить принадлежащий ей дом. Казьмина отказалась. Началось судебное разбирательство.

Казьмина считала, что после развода дом должен остаться ей и их общей с Аршавиным дочери. Женщина обратилась в суд, чтобы доказать, что бывшая невестка и трое ее детей занимают жилплощадь незаконно.

«Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить», - признал адвокат Казьминой Павел Волошин.

Он отметил, что мать Аршавина может обратиться в службу судебных приставов, которые займутся выселением Алисы и ее детей.

«Там (в ФССП – прим. ред.), конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится — перейдут к принудительному», - добавил адвокат.