Приставы могут выселить Казьмину из особняка Аршавина

Городской суд Санкт-Петербурга
отказался удовлетворить апелляцию Алисы Казьминой на решение Приморского районного суда по иску матери Андрея Аршавина.
Речь о коттедже, расположенном в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга. Аршавин начал строить дом, уже будучи в браке с Казьминой. Пара обсуждала планировку, выбирала интерьеры.
Однако впоследствии футболист оформил особняк на свою маму Татьяну Аршавину
. Когда у супругов встал вопрос о разводе, мать футболиста попросила невестку освободить принадлежащий ей дом. Казьмина отказалась. Началось судебное разбирательство.
Казьмина считала, что после развода дом должен остаться ей и их общей с Аршавиным дочери. Женщина обратилась в суд, чтобы доказать, что бывшая невестка и трое ее детей занимают жилплощадь незаконно.
«Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить», - признал адвокат Казьминой Павел Волошин.
Он отметил, что мать Аршавина может обратиться в службу судебных приставов, которые займутся выселением Алисы и ее детей.
«Там (в ФССП – прим. ред.), конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится — перейдут к принудительному», - добавил адвокат.
Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает, как бороться. Казьмина неоднократно заявляла, что в ее болезни виновата Татьяна Аршавина, которая якобы навела на нее порчу.