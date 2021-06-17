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Рэпер Хаски анонсировал новый альбом

ИА Regnum
1 час назад
Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) планирует выпустить новый альбом под названием «Русский альбом» в 2022 году. Об этом он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта 17 июня.
Рэпер Хаски анонсировал новый альбом
Фото: Канал Хаски на YouTubeКанал Хаски на YouTube
Артист также поделился с подписчиками отрывком из сингла «Невидимка», премьера которого состоится 18 июня 2021 года. Композиция также войдёт в будущий альбом рэпера.
ИА REGNUM напоминает, что предыдущая пластинка Хаски вышла в 2020 году. Она называется «Хошхоног» (традиционное бурятское блюдо — ИА REGNUM).
Шоу-бизнес,Дмитрий Кузнецов,ИА REGNUM,
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