Победительницу «Пацанок» избили в центре Москвы

Победительницу телепроекта «Пацанки» Татьяну Бурую избили в центре Москвы . Об этом она рассказала телеграм-каналу « Звездач ».

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По ее словам, она прогуливалась накануне ночью с друзьями – девушкой и молодым человеком. Им повстречалась компания из двух молодых людей и девушки. Между группами произошла небольшая словесная перепалка, после которой оппоненты набросились на Татьяну и ее друзей с кулаками.

«Антона вырубили сразу. На меня налетела девка, сразу за волосы. Она просто села на меня, держит за волосы, а второй рукой выдирает мои нарощенные волосы. После кто-то из ребят дал мне с ноги в шею — у меня салюты, фонтаны, и начали меня лежачую бить, мужики», — рассказала Бурая.

По словам Татьяны, избиение происходило на глазах у прохожих, но за них никто не вступился.

Экс-«пацанка» сообщила, что вызвала скорую помощь и полицию, но нападавшие скрылись, не дождавшись прибытия экстренных служб.

«У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной, точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове», — рассказала Татьяна.