«Помолодел лет на десять!»: в сети порадовались за Жигунова

Журналистка Виктория Ворожбит опубликовала в Instagram фото со своим мужем актером Сергеем Жигуновым , вызвав восхищение у подписчиков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сергею Жигунову 58 лет. Он сыграл главные роли в популярных фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня». Актер был женат несколько раз. Последней его избранницей стала Виктория Ворожбит.

Пара много путешествует, и на днях отметила день рождения Виктории Ворожбит в Крыму, поднявшись на Ай-Петри. Кадрами из поездки Виктория поделилась с подписчиками.

«Мой день прошел над облаками в компании добрых друзей, которые прилетели с нами. Спасибо всем, кто написал, позвонил, поздравил. Пусть любые беды минуют вас, а рядом будут только близкие и родные люди», — подписала она снимок, на котором обнимает мужа.

В комментариях к записи пользователи соцсети поздравили Ворожбит с днем рождения и заметили, что она чудесно смотрится вместе с Жигуновым.

«Так выглядит счастье!!!», «Сережа помолодел лет на десять! Сразу видно — мужчину любят», «Берегите друг друга, любите и будьте счастливы!» - отметили они.