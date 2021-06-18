Андрей Разин опубликовал архивный фотоснимок Пугачевой

Певица Алла Пугачева постоянно удостаивается комплиментов от поклонников: звезда будто сбросила много лет после свадьбы с шоуменом Максимом Галкиным. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не ограничился лестными комментариями относительно внешнего вида артистки и разместил в Instagram коллаж с архивным кадром, где показал, как примадонна выглядела в 1985 году. Продюсер подчеркнул в посте, что Алла Борисовна за годы практически не изменилась.
«По всей видимости, мы с Аллой Борисовной Пугачевой снова впадаем в молодость. И я, и она молодеем и вскоре будем снова выглядеть так же, как в 1985 году. Желаю вам здоровья, Алла Борисовна, ну и мне того же», — написал продюсер.
Судя по фотоснимку, внешность певицы все же претерпела изменения. Например, трендовые в 1980-е годы волнистые волосы остались в прошлом: теперь все чаще артистка носит прически с прямыми волосами и предпочитает спокойные тона в макияж в стиле «нюд», пишет «Слово и дело».
При этом подписчики поддержали мнение Разина. Одна из поклонниц продюсера предположила относительно «свежести» Примадонны, что «когда мысли светлые, то и глаза лучистые».
А недавно стало известно, что первая жена актера Николая Сличенко Сетара Казымова выразила жалобы на условия содержания в доме престарелых, где она сейчас живет якобы «как за решеткой» и ее не отпускают погостить домой. Но расследование, проведенное Андреем Малаховым, показало, что жалобы женщины беспочвенны и она просто хотела привлечь к себе внимание.