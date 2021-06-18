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Проклова раскрыла новые детали о домогательствах знаменитого актера

Елена Прошина
20 минут назад
Актриса Елена Проклова не прекращает изумлять общественность новыми деталями начала своей артистической карьеры. Она на всю страну заявила, что будучи юной девочкой в течение длительного времени терпела домогательства от знаменитого актера. Имен Проклова раскрывать не захотела, аргументировав это тем, что артист уже умер и ей бы не хотелось порочить его память.
Проклова раскрыла новые детали о домогательствах знаменитого актера
Фото: ТАССТАСС
«У него родные, дети, внуки, большое число учеников, поклонников. И что поменяет то, что я озвучу это имя?» — сказала она.
Признание Прокловой вызвало огромное число вопросов к ней. В том числе, поклонникам интересно, по какой причине актриса замалчивала многие годы о случившемся. Новыми деталями скандала она поделилась в очередном интервью, пишет «Слово и дело».
«Когда юным девочкам приходится переживать домогательства зрелых мужчин, в нашем обществе принято об этом никому не говорить. А полвека назад, когда со мной был этот ужас, мне казалось, что я одна с этим столкнулась, другие живут совершенно иной жизнью, просто я сама сделала что-то не так».
Кроме всего, артистка опасалась, что будет крайней. Она знала, что ее слова ничего не значат и доказать она ничего не смогла бы. Проклова не сомневалась, если только она расскажет о ситуации, ей никто не поверит.
Артистку не оставляло чувство вины, и она выискивала оправдания всему происходящему.
«Я стремилась оправдать извращенца. Кроме того, я в него была влюблена как в гения и творца. И эта двойственность, сочетание несочетаемого вылилось в травму».
«Он и самая прекрасная, и самая ужасная личность одновременно», — подчеркнула Проклова.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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