Проклова раскрыла новые детали о домогательствах знаменитого актера

«У него родные, дети, внуки, большое число учеников, поклонников. И что поменяет то, что я озвучу это имя?» — сказала она.
«Когда юным девочкам приходится переживать домогательства зрелых мужчин, в нашем обществе принято об этом никому не говорить. А полвека назад, когда со мной был этот ужас, мне казалось, что я одна с этим столкнулась, другие живут совершенно иной жизнью, просто я сама сделала что-то не так».
«Я стремилась оправдать извращенца. Кроме того, я в него была влюблена как в гения и творца. И эта двойственность, сочетание несочетаемого вылилось в травму».
«Он и самая прекрасная, и самая ужасная личность одновременно», — подчеркнула Проклова.