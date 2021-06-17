Между жизнью и смертью: Хазанов о проблемах с сердцем

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Юморист рассказал, что почувствовал боль в груди и обратился к своей знакомой - специалисту по иглоукалованию. По словам Хазанова, он думал, что это межреберная невралгия. Знакомая предложила перестраховаться и на всякий случай сделать кардиограмму.

Приехала скорая помощь, артиста госпитализировали. Врачи в больнице подтвердили межреберную невралгию, но уговорили Хазанова поехать в Бакулевский центр, чтобы пройти расширенное обследование.

«В Бакулевском институте сделали одно обследование, обрадовали меня, что «у вас все хорошо, вам не нужно ставить эти стенты». Ну, я обрадовался. Мне сказали: «Давайте на один день повесим холтер, который мониторит поведение сердца», - рассказал Хазанова.

Через сутки ему позвонила заведующая отделением и сказала, что холтер нужно поставить повторно через неделю. Затем она попросила поставить его еще раз через два месяца, так как у врачей возникли подозрения, что артисту необходим кардиостимулятор.

По словам Хазанова, он надеялся, что через два месяца все само собой образуется, но вместо этого «начались серьезные неприятности».

«Был такой момент, когда счет шел на часы», - сказал он.

Артист признался, что все закончилось операцией на открытом сердце, после чего ему поставили кардиостимулятор.

По словам 75-летнего Хазанова, кардиостимулятор ему совсем не мешает, и он вспоминает о нем только в аэропортах при прохождении контроля.