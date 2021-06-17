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«Не один год»: Кристина Асмус впервые прокомментировала новый роман

Peopletalk
20 минут назад
Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись еще в октябре 2020 года. И с тех пор в Сети ходит ряд слухов о новых романах звезд.
«Не один год»: Кристина Асмус впервые прокомментировала новый роман
Фото: @asmuskristina@asmuskristina
Пока Харламова пытаются подловить на связи с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук, Асмус приписывают романы, кажется, с любым артистом, с котором актриса находится в радиусе метра. Поэтому Кристина опубликовала несколько постов в своем микроблоге, чтобы прояснить слухи.
Вначале звезда записала видео с коллегой Сергеем Гилевым, в котором сделала «признание» — снимок Кристины, который актер опубликовал в аккаунте своего героя с хэштегом #моя, был нужен им всего лишь для нового фильма.
«Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения и не один год уже )) Но пресса ни разу не выиграла в угадайку» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), — заключила звезда.
Фанатам остается только гадать, кто именно завладел сердцем актрисы на этот раз. Может быть, это пылкий поклонник, который задаривал актрису подарками?
Ранее Асмус намекнула на причины развода:
«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра. Прям моя история».
Напомним, Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после 8 лет совместной жизни. При этом пара сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом «Текст». Позже Асмус писала:
«Я вам открою страшную тайну – я его и сейчас люблю. Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу». А недавно Гарик Харламов сам пошутил над причиной развода.
Шоу-бизнес,Сергей Гилев,Гарик Харламов,Алексей Чадов,Кристина Асмус,Александр Петров,Милош Бикович,
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