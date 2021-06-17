«Не один год»: Кристина Асмус впервые прокомментировала новый роман

«Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения и не один год уже )) Но пресса ни разу не выиграла в угадайку» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), — заключила звезда.
«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнёра. Прям моя история».