Проклова поведала о предательстве бывшего мужа

Пара сыграла свадьбу в 1984 году. Проклова надеялась, что, наконец, встретила того единственного, с которым ей хотелось прожить всю жизнь. Но в какой-то момент все начало рушиться. По ее словам, как-то Тришин заявил ей, что он влюбился в 15-летнюю девочку, которая была дочерью соседей.