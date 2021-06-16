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Проклова поведала о предательстве бывшего мужа-бизнесмена

Свободная пресса
1 час назад
Актриса Елена Проклова развелась со своим мужем бизнесменом Андреем Тришиным в 2015 году. Супруги прожили вместе 30 лет, но, оказывается, актриса намеревалась развестись с мужем значительно раньше.
Проклова поведала о предательстве бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пара сыграла свадьбу в 1984 году. Проклова надеялась, что, наконец, встретила того единственного, с которым ей хотелось прожить всю жизнь. Но в какой-то момент все начало рушиться. По ее словам, как-то Тришин заявил ей, что он влюбился в 15-летнюю девочку, которая была дочерью соседей.
Это известие подкосило Проклову, она вконец разуверилась в мужчинах. Но родители девочки вместе с ней затем уехали жить в Канаду. Причиной своих неудач в браке Проклова назвала то, что она слишком идеализировала мужчин, пишет Утро.ru.
Ранее сообщалось, что известный продюсер высмеял откровения актрисы Прокловой о харассменте.
Шоу-бизнес,Андрей Тришин,Елена Проклова,
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