Рэпер Face рассказал о страхе перед украинцами

Рэпер Face (Иван Дремин) в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о страхе перед украинцами. Запись выпуска программы «В гостях у Гордона» опубликована в Youtube

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Музыкант ответил на вопрос Гордона, не боится ли он приезжать в Киев , ведь, по словам украинского журналиста, российские СМИ якобы пугают своих читателей, что на Украине орудуют радикалы и националисты, ненавидящие русских.

«А почему бояться? Ну то есть, как сказать, я же знаю, как все обстоит на самом деле. Я же вижу людей на своих концертах, вижу, что здесь много людей, кто настроен ко мне лично, например, позитивно», - сказал Face.

Он также отметил, что на Украине слушают русскую музыку, так же, как и в России слушают украинских артистов.

Рэпер также ответил на вопрос, знает ли он, как несправедливо обошлась Россия с Украиной, отобрав у нее часть территории.

«Как вы интересно ставите вопрос. Сразу подводите меня, чтобы я с этим согласился. Я скажу так, что в целом люди везде разные. Есть люди адекватные, есть люди неадекватные. Адекватные люди понимают все как есть, условно говоря, они видят черное и белое», - сказал музыкант.

Также в двухчасовой беседе Face вспомнил, как в детстве хотел стать священником, раскладывал иконы и читал Евангелие, однако в подростковом возрасте он уже был уличным хулиганом, и у него даже была своя банда. Также рэпер рассказал, что сейчас работает над своим ментальным здоровьем из-за детских травм и пьет антидепрессанты.