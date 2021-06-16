Пасынок Макеевой публично отрекся от матери

Пока 39-летнюю Анастасию Макееву винят в развале крепкой многодетной семьи, за честное имя своего родителя решил вступиться самый старший из наследников Романа Малькова.

Фото: Лариса Кудрявцева Лариса Кудрявцева

С недавних пор 16-летний Андрей проживает под одной крышей со своей прекрасной мачехой и отцом Романом Мальковым. Помимо подростка, Мальков является папой еще троих ребят которых ему родила бывшая жена Светлана. По словам женщины, она даже не подозревала, что образцовый глава семейства когда-нибудь променяет ее и наследников на коварную разлучницу. Многодетная мать даже предоставила суду доказательства того, что Роман на протяжении многих месяцев не помогал собственным детям финансово.

И вот с недавних пор за честь и достоинство мачехи прилюдно стал вступаться старший отпрыск Малькова. По словам юноши, мама запретила ему и другим ребятам общаться с родным отцом после известия о его романе с Макеевой. Дошло даже до того, что сын едва ли не отрекся от Светланы, которая сейчас сама вынуждена обеспечивать свою большую семью в Словении.

«Мама запрещала всем детям общаться с папой, и все скрывали это. Я ей не давал телефон. Когда узнала, начала мне угрожать, что выгонит из дома. Я думал, что пугает, и не переставал общаться с папой», — признался Андрей Мальков в студии программы «Прямой эфир».

Что же касается материальной стороны вопроса, то здесь наследник новоиспеченного супруга Анастасии Макеевой также не согласен с матерью. По словам парня, папа время от времени баловал чад и даже оплачивал их походы по ресторанам