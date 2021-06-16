«Ей очень тяжело»: представитель о состоянии MaкSим

Официальный представитель российской певицы MaкSим Маргарита Соколова рассказала NEWS.ru о состоянии артистки, госпитализированной с пневмонией. По её словам, исполнительнице «очень тяжело».

Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSим предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Собеседница отметила, что сама находится в Филатовской больнице.

Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжёлый вирус, очень, — добавила Соколова, намекая, что у MaкSим COVID-19.

На личной странице в Instagram Марина Абросимова (настоящее имя MaкSим) накануне сообщила о своей госпитализации с 40-процентным поражением лёгких. Исполнительница добавила, что несколько последних тестов на коронавирус оказались отрицательными.

МакSим добавила, что выступление 19 июня пришлось отменить. Фанаты в комментариях под постом пожелали ей здоровья, заявив, что «билеты — это такая мелочь».