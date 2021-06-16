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«Ей очень тяжело»: представитель MaкSим рассказала о состоянии певицы

News.ru
22 минуты назад
Официальный представитель российской певицы MaкSим Маргарита Соколова рассказала NEWS.ru о состоянии артистки, госпитализированной с пневмонией. По её словам, исполнительнице «очень тяжело».
«Ей очень тяжело»: представитель о состоянии MaкSим
Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSимпредоставлено пресс-службой певицы МакSим
Собеседница отметила, что сама находится в Филатовской больнице.
Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжёлый вирус, очень, — добавила Соколова, намекая, что у MaкSим COVID-19.
На личной странице в Instagram Марина Абросимова (настоящее имя MaкSим) накануне сообщила о своей госпитализации с 40-процентным поражением лёгких. Исполнительница добавила, что несколько последних тестов на коронавирус оказались отрицательными.
МакSим добавила, что выступление 19 июня пришлось отменить. Фанаты в комментариях под постом пожелали ей здоровья, заявив, что «билеты — это такая мелочь».
Исполнительница не так давно вернулась к творчеству. 1 февраля 2020-го стало известно, что она временно остановила музыкальную карьеру. По словам представителя певицы, это было связано с проблемами со здоровьем. Артистка травмировалась в ДТП в 2019-м, после чего долго восстанавливалась.
Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,
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