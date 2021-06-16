«Ей очень тяжело»: представитель о состоянии MaкSим

Официальный представитель российской певицы MaкSим Маргарита Соколова
рассказала NEWS.ru о состоянии артистки, госпитализированной с пневмонией. По её словам, исполнительнице «очень тяжело».
Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSимпредоставлено пресс-службой певицы МакSим
Собеседница отметила, что сама находится в Филатовской больнице.
Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжёлый вирус, очень, — добавила Соколова, намекая, что у MaкSим COVID-19.
На личной странице в Instagram Марина Абросимова (настоящее имя MaкSим) накануне сообщила о своей госпитализации с 40-процентным поражением лёгких. Исполнительница добавила, что несколько последних тестов на коронавирус оказались отрицательными.
МакSим добавила, что выступление 19 июня пришлось отменить. Фанаты в комментариях под постом пожелали ей здоровья, заявив, что «билеты — это такая мелочь».
Исполнительница не так давно вернулась к творчеству. 1 февраля 2020-го стало известно, что она временно остановила музыкальную карьеру. По словам представителя певицы, это было связано с проблемами со здоровьем. Артистка травмировалась в ДТП в 2019-м, после чего долго восстанавливалась.