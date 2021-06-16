Встреча Макеевой и экс-супруги её мужа закончилась потасовкой

По словам Мальковой, актриса снимала её на телефон и оскорбляла. Светлана заявила, что терпела до тех пор, пока та не перекрыла ей проход окончательно.

У Романа Малькова четверо детей от Светланы. Ему не удалось сохранить хороших отношений с бывшей женой. Он объясняет это тем, что экс-супруга активно критиковала его новые отношения и ходила на телешоу, чтобы обсудить свою личную жизнь. Старший сын Романа сейчас живёт с отцом и его новой возлюбленной, трое младших детей — с матерью в Словении.