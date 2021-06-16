«У меня еще одна есть»: Сафонов об отношениях с Савельевой

Певица Саша Савельева опубликовала в Instagram видео из Дагестана , где она вместе с супругом, актером Кириллом Сафоновым снимала фильм. Ради съемок певице пришлось забраться на дерево.

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«Тяжела и неказиста жизнь российского артиста», - отметил Сафонов на записи и попросил жену сесть на одну из веток.

Затем голос за кадром попросил Савельеву быть аккуратнее.

«Да ничего, у меня еще одна есть», - ответил на это Сафонов.

Некоторые подписчики певицы решили, что такие съемки слишком опасны, а другие похвалили ее и Сафонова.

«ЖЕСТЬ КАКАЯ-ТО !!!» - написала в комментариях @zinaidagrapp (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Сколько любви», - отметила @natali_safonov_hlf.

«Ничего.. Ещё одно есть Зато искренне ... Ван лав», - добавила @tatagromova7.

Савельева и Сафонов вместе уже более десяти лет, в 2019 году они стали родителями. В недавнем интервью певица рассказала, что беременности пришлось «подождать», а когда она наступила -протекала нелегко.

«Но все закончилось хорошо. Все живы и здоровы. Сын появился на свет на два дня раньше срока», - рассказывала певица.