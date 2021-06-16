«Это подло!»: Дима Билан осудил тех, кто нападает на Бузову

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Напомним, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев задал Бузовой вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». После этого телеведущая расплакалась. Дима Билан осудил спортивного комментатора за его поступок. Также он прокомментировал ее участие в спектакле МХАТа.

По его мнению, весь негатив является лишь секундой в жизни Ольги. Она же, как отметил артист, постоянно открывает для себя новое и непрестанно работает над своей личностью. Также он восхитился тем, что Бузова принимает обстоятельства «с открытым забралом».

Певец сделал акцент на том, что его возмущают нападки на одного человека, когда «все на одного».

«Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно, какую музыку ты поешь, вкусы — дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное! Многое, что говорят про нее — дутая история. Хватит есть одного человека, блин, это стыдно! Я все больше и больше становлюсь поклонником твоей личности!» — написал артист.

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на словесную перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в телеэфире. Она поддержала певицу, осудив действия комментатора.