Валентин Смирнитский поделился причиной расставания с первой женой

«Моя первая жена Мила училась на одном курсе с Вертинской и с Михалковым. Она была младше меня. Мы были вместе три года приблизительно. У нас даже детей не было. Я работал в Театре Ленинского комсомола. Она поступила в Малый театр», - поделился он.
По словам Смирнитского, он быстро понял, что их брак не затянется надолго из-за разных графиков. Он отметил, что они виделись достаточно редко. Также Смирнитский заявил, что ее родители спокойно восприняли то, что они расстались.
Валентин Смирнитский стал известным благодаря роли Портоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он является народным артистом России. Это звание артист получил в 2005 году.
Актер потерял сына, который родился в браке с переводчицей Ириной Коваленко. Он умер из-за передозировки наркотиками в возрасте 26 лет. Смирнитский вспоминает, что о смерти сына узнал на гастролях в Америке. Валентин Георгиевич винит себя за то, что уделял Ивану так мало внимания. С тех пор актер посещает кладбище и просит прошения у маленькой таблички на могиле сына.