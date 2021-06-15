Розенбаум посмеялся над слухами о болезни

Музыкант Александр Розенбаум прокомментировал слухи о заболевании раком мозга.

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Слухи о том, что Розенбаум болен онкологическим заболеванием, появились в СМИ три года назад. Очередная волна предположений о состоянии здоровья артиста была вызвана публикацией в Instagram Ларисы Долиной. Она разместила совместный снимок с Розенбаумом, на котором артист выглядит заметно похудевшим.

Розенбаум решил прервать молчание, чтобы заверить поклонников, что у него все хорошо.

«Ну что, ребята! Посмотрите, как я осунулся и как мне тяжело. Посмотрите, как я борюсь с раком мозга! Я не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110, я не въезжаю», - говорит Розенбаум в видео на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил Ларису Долину за теплые слова и пожелал «фраеру», который распространил слухи о его болезни, «жить спокойно со своим гребаным ресурсиком маленьким и придумывать какую-нибудь ерунду дальше».