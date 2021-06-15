Бузова "отомстила" Губерниеву в Instagram

Она отметила, что ей до сих пор делают больно «люди, которые были рождены мужчинами». Она поблагодарила «своих людей» за поддержку и посвятила Губерниеву стихотворение.
«Хоть Дима дорог самому ЭфросуР
Размер таланта уступает хвастовству.
Премьеры, президенты и вожди.
В тени Герострата ему так уютно стало,
Что ум и честь вдруг сбежали сами», - написала Бузова.
Накануне Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ». К студии по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Он стал задавать Бузовой издевательские вопросы. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова не выдержала и заплакала.
«Я перенесла операцию сложнейшую. Как можно так хамить? Какой коньяк? Я не позволю так с собой обращаться! Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете! Приди ко мне, писака! Скажи мне это в лицо!» — заявила Бузова.
На следующий день Губерниев принес Бузовой извинения в своем Instagram.