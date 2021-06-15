Бузова "отомстила" Губерниеву в Instagram

Она отметила, что ей до сих пор делают больно «люди, которые были рождены мужчинами». Она поблагодарила «своих людей» за поддержку и посвятила Губерниеву стихотворение.

Он стал задавать Бузовой издевательские вопросы. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова не выдержала и заплакала.