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Дима Билан прокомментировал конфликт с участием Бузовой и Губерниева

WomanHit.ru
2 часа назад
Певец Дима Билан решил отреагировать на скандал с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Артист опубликовал на своей личной странице в Instagram пост, где заступился за артистку.
"Ты достойный человек": Билан поддержал Бузову
Фото: InstagramInstagram
Билан признался, что восхищается упорством Ольги и тем, как она с каждым годом все больше работает над собой.
«Ты достойный человек, достойнее многих, кто льет на тебя и хайпится на острых мимолетных темах, которые в жизни занимают секунды по сравнению с тем сколько нового ты открываешь! Растешь на глазах у людей уже столько лет, принимая обстоятельства с открытым забралом, не дай бог стать мученицей, только борьба» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил певец.
Дима сообщил, что еще с момента премьеры в театре наблюдает, «как толпы не вникающих в колоссальный труд людей не хотят делиться местом под солнцем».
«Ненавижу, когда все на одного!!! Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное!» — написал артист.
Также звезда отметил, что ему очень симпатизирует Бузова как личность. «О вкусах можно спорить, но у тебя не отнять того, что называется, прожить такую сложную жизнь под камерами и остаться человекам в пику многим так сказать „святым людям“! Сил тебе и желаю правильно распорядиться тем что дает тебе судьба! Уважаю тебя! А ошибки это исключения, которые касаются всех людей на этой планете!» — заключил Билан.
Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Дима Билан,
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