"Ты достойный человек": Билан поддержал Бузову

Также звезда отметил, что ему очень симпатизирует Бузова как личность. «О вкусах можно спорить, но у тебя не отнять того, что называется, прожить такую сложную жизнь под камерами и остаться человекам в пику многим так сказать „святым людям“! Сил тебе и желаю правильно распорядиться тем что дает тебе судьба! Уважаю тебя! А ошибки это исключения, которые касаются всех людей на этой планете!» — заключил Билан.