"Ты достойный человек": Билан поддержал Бузову

«Ты достойный человек, достойнее многих, кто льет на тебя и хайпится на острых мимолетных темах, которые в жизни занимают секунды по сравнению с тем сколько нового ты открываешь! Растешь на глазах у людей уже столько лет, принимая обстоятельства с открытым забралом, не дай бог стать мученицей, только борьба» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил певец.
«Ненавижу, когда все на одного!!! Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное!» — написал артист.