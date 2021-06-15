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Как в музее: Анастасия Волочкова сдает квартиру в Санкт-Петербурге за полмиллиона в месяц

Eva.ru
2 часа назад
Анастасия Волочкова еще в прошлом году сообщила, что намерена избавиться от квартиры в Санкт-Петербурге, подаренной ей Сулейманом Керимовым. Но продать недвижимость пока не получилось, поэтому балерина решила сдавать недвижимость в долгосрочную аренду.
Волочкова сдаст квартиру в Петербурге за 0,5 млн в месяц
Фото: ТАССТАСС
Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что отличается любовью к роскоши: ее дом и квартира напоминают то ли музей, то ли дворец. Жить в таком интерьере точно смогут не все, но тем, кому этот стиль по вкусу, теперь получили отличную возможность временно почувствовать себя хозяином в роскошных интерьерах. Балерина объявила, что решила сдавать в аренду свою квартиру в северной столице. Эту недвижимость во время романа ей подарил Сулейман Керимов, но сейчас артистка редко бывает в Санкт-Петербурге, поэтому квартирой не пользуется.
Известно, что стоимость проживания в апартаментах балерины обойдется в полмиллиона рублей. За эту сумму арендатор получит квартиру площадью 200 квадратных метров, дизайн в которой продумывала и разрабатывала сама Анастасия. В апартаментах много позолоты, вензелей, картин, а окна выходят на центральные улицы Санкт-Петербурга.
Анастасия уверена, что хорошие люди обязательно заинтересуются предложением. Балерина гарантирует, что в этой квартире арендаторы будут чувствовать себя комфортно и спокойно.
Шоу-бизнес,Сулейман Керимов,Анастасия Волочкова,Санкт-Петербург,
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