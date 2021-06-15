Волочкова сдаст квартиру в Петербурге за 0,5 млн в месяц

Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что отличается любовью к роскоши: ее дом и квартира напоминают то ли музей, то ли дворец. Жить в таком интерьере точно смогут не все, но тем, кому этот стиль по вкусу, теперь получили отличную возможность временно почувствовать себя хозяином в роскошных интерьерах. Балерина объявила, что решила сдавать в аренду свою квартиру в северной столице. Эту недвижимость во время романа ей подарил Сулейман Керимов, но сейчас артистка редко бывает в Санкт-Петербурге, поэтому квартирой не пользуется.