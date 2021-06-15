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Девушка-боец ММА вызвала Губерниева на бой после скандала с Бузовой

Газета.Ruиещё 12
1 час назад
Мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала на бой спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандального эфира на «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.
Девушка-боец ММА вызвала Губерниева на бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор , подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.
«Дмитрий, вы очень некрасиво поступили. Да, вы один из лучших спортивных журналистов. Но девушка-певица просто не может и не должна знать таких тонкостей, которые знаете вы.
Непозволительно вести себя так, как вы вели себя в прямом эфире с Ольгой Бузовой. Какая бы скандальная она ни была, но это провокация, и с девушками так разговаривать нельзя. Кроме того, это непрофессионально!
Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА. Да, вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет.
Так что, готовы? Я думаю, что нет. Здесь и станет понятно, мужчина вы или просто трус, который может обижать только беззащитных » — написала Семенова в Instagram.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова назвала Ольгу Бузову чудовищем.
Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Астрид Линдгрен,Санкт-Петербург,
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