Девушка-боец ММА вызвала Губерниева на бой

«Дмитрий, вы очень некрасиво поступили. Да, вы один из лучших спортивных журналистов. Но девушка-певица просто не может и не должна знать таких тонкостей, которые знаете вы.
Непозволительно вести себя так, как вы вели себя в прямом эфире с Ольгой Бузовой. Какая бы скандальная она ни была, но это провокация, и с девушками так разговаривать нельзя. Кроме того, это непрофессионально!
Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА. Да, вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет.
Так что, готовы? Я думаю, что нет. Здесь и станет понятно, мужчина вы или просто трус, который может обижать только беззащитных » — написала Семенова в Instagram.