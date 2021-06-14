Певицу Славу от загулов сдерживает только семья

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Специалисты выявили у звезды склонность к паранойе, депрессии и алкогольной зависимости.

По данным специалистов, у певицы снижено количество рецепторов дофамина, гормона удовольствия и мотивации. Это влияет на импульсивность поведения, и повышает риск попадания в различные зависимости.

Слава подтвердила свой «диагноз», рассказав, что вести себя добропорядочно ее заставляет только наличие семьи. Артистка воспитывает двух дочерей.

«Вообще я авантюристка, легкая на подъем. Раньше могла с одним паспортом улететь в другую страну. Сидели в ресторане, дофамин повышали, и раз – очнулись в Одессе, или в Турции. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы сейчас тусила и пропивала все, что нажито непосильным трудом», - приводит слова Славинской «Собеседник».

Анастасию Сланевскую ждали на церемонии премии Муз-ТВ. Но не дождались. И вот певица призналась, почему она не смогла присутствовать на знаковом мероприятии. Звезда ужасно себя чувствовала. Речь, к счастью, не идет о болезнях.