Певицу Славу от загулов сдерживает только семья

Специалисты выявили у звезды склонность к паранойе, депрессии и алкогольной зависимости.
По данным специалистов, у певицы снижено количество рецепторов дофамина, гормона удовольствия и мотивации. Это влияет на импульсивность поведения, и повышает риск попадания в различные зависимости.
Слава подтвердила свой «диагноз», рассказав, что вести себя добропорядочно ее заставляет только наличие семьи. Артистка воспитывает двух дочерей.
«Вообще я авантюристка, легкая на подъем. Раньше могла с одним паспортом улететь в другую страну. Сидели в ресторане, дофамин повышали, и раз – очнулись в Одессе, или в Турции. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы сейчас тусила и пропивала все, что нажито непосильным трудом», - приводит слова Славинской «Собеседник».
Анастасию Сланевскую ждали
на церемонии премии Муз-ТВ. Но не дождались. И вот певица призналась, почему она не смогла присутствовать на знаковом мероприятии. Звезда ужасно себя чувствовала. Речь, к счастью, не идет о болезнях.
Дело в том, что накануне Слава устроила большую вечеринку по поводу окончания института ее дочерью Александрой. Сланевская с родными и друзьями отправились на рыбалку и так хорошо загуляли, что до Муз-Тв звезда уже не добралась.