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Калашникова назвала Носкова «примером для мужчин»

Ирина Лебедева
18 минут назад
Анна Калашникова отмечала свой день рождения в Крыму. После собственного концерта 13 июля артистка отправилась на концерт Николая Носкова.
Калашникова назвала Носкова «примером для мужчин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Носков 4 года назад перенес тяжелый инсульт. Прогнозы докторов были пессимистичными, но музыкант смог не только расстаться со статусом лежачего больного, но и выступать, хотя 100% выздоровления все же не наступило.
«Все это время благодаря лучшим врачам и поддержке жены Марины Николай восстанавливал речь. И сейчас все функции мозга у Николая восстановлены и голос к нему вернулся. Носков снова начал работать, гастролировать», - приводит слова Анны «Комсомольская правда».
Анна отметила выдающееся мужество певца. Носков пока не может стоять на сцене, и он поет, сидя на стуле. Кроме этого, у него парализована одна рука. Но он выступает!
«На концерте он пел, сидя на стуле. Иногда горько плакал... Он, увы, пока не может стоять на сцене. И у артиста не двигается одна рука.
Люди тоже не могли сдержать слезы, когда слышали его божественный голос. После болезни он стал даже более проникновенным, глубоким. Я считаю, что Николай настоящий герой, потому что он смог найти в себе силы, чтобы петь. Он пример для многих мужчин. Даже в таком тяжёлом состоянии он продолжает работать, выпустил альбом «Живой», собирает аншлаги и обеспечивает свою семью».
В прошлом году Николай Носков возобновил концертную деятельность после перенесенного в 2017 году инсульта. В декабре 2019 года музыкант выступил в Москве в Крокус Сити Холле. Его концерт посетили более 6 тысяч человек.
В марте Носков дал второй концерт в Санкт-Петербурге. Он выступал, сидя на стуле, а в конце выступления самостоятельно ушел за кулисы. Зрители долго и громко аплодировали стоя.
Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Николай Носков,Комсомольская правда,Республика Крым,
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