Максакова рассказала о конфликте с Садальским

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Мать так вообще ее на порог не пускает и не отвечает на звонки. Максакова пожаловалась «Собеседнику», что, сколько она не сидела под дверью, родительница ей не открыла.

«Я звонила, сидела... Это не то, что стресс, но неприятно в любом случае. Я в принципе уже устала унижаться перед мамой, и в данной ситуации, если бы не съемочная группа Андрея Малахова, я, наверное, и не пошла бы к ней».

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«Это его вымысел, я думаю. Мне кажется, мама не пойдет в загс», - сказала певица.

Тем не менее, Мария написала Садальскому резкий пост по поводу его слов о женитьбе на ее матери, не поскупившись на угрозы. Садальский его быстро удалил.

«Так смешно: бунтарь-правдоруб, который удаляет неугодные ему комментарии», - прокомментировала чистку микроблога Максакова.

Она пояснила:

«Я ему написала, что он связался с опасными людьми. И если он на мамину квартиру какие-то виды имеет, главное, чтобы он свою уберег в этой ситуации. Потому что эта семейка, как я там написала, саблезубых и степных хапуг может и на органы пустить при желании. Если найдут хотя бы один здоровый и функционирующий...»