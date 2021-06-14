Максакова рассказала о конфликте с Садальским

Вернувшаяся в Москву Мария Максакова
активно посещает ток-шоу и пытается наладить контакты со своими близкими родственниками. К сожалению, и старшие дети, и мама, знаменитая актриса Людмила Максакова
, к Марии относятся враждебно.
Мать так вообще ее на порог не пускает и не отвечает на звонки. Максакова пожаловалась «Собеседнику», что, сколько она не сидела под дверью, родительница ей не открыла.
«Я звонила, сидела... Это не то, что стресс, но неприятно в любом случае. Я в принципе уже устала унижаться перед мамой, и в данной ситуации, если бы не съемочная группа Андрея Малахова, я, наверное, и не пошла бы к ней».
Журналисты спросили оперную диву, действительно ли Людмила Максакова собирается за Садальского замуж
«Это его вымысел, я думаю. Мне кажется, мама не пойдет в загс», - сказала певица.
Тем не менее, Мария написала Садальскому резкий пост по поводу его слов о женитьбе на ее матери, не поскупившись на угрозы. Садальский его быстро удалил.
«Так смешно: бунтарь-правдоруб, который удаляет неугодные ему комментарии», - прокомментировала чистку микроблога Максакова.
«Я ему написала, что он связался с опасными людьми. И если он на мамину квартиру какие-то виды имеет, главное, чтобы он свою уберег в этой ситуации. Потому что эта семейка, как я там написала, саблезубых и степных хапуг может и на органы пустить при желании. Если найдут хотя бы один здоровый и функционирующий...»
Российская оперная певица и вдова депутата ГД РФ
Мария Максакова заявила
, что ее финансовое положение является бедственным, а её 13-летняя дочь от бизнесмена Владимира Тюрина
хочет отсудить у неё квартиру.
По ее мнению, ее бывший супруг использует дочку. А она и сын Ваня еле сводят концы с концами «на тысячу-полторы долларов на еду».