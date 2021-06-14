Лобода отказалась от продюсеров после скандала с Киркоровым

«Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима.
При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять.
Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем.
А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его.
Наше сотрудничество в течение 11 лет - это не то, что можно выбросить из памяти, забыть.
«В моей жизни продюсеров больше не будет».