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Лобода: «В моей жизни продюсеров больше не будет»

Ирина Лебедева
14 минут назад
Нателла Крапивина прекратила сотрудничество со Светланой Лободой из-за того, что та осудила ее слова о Киркорове и Манукяне. Несколько дней Светлана не комментировала ситуацию, и вот наконец написала в микроблоге о том, что, хоть и не одобряет поступок Крапивиной, но по-прежнему считает ее своим близким человеком.
Лобода отказалась от продюсеров после скандала с Киркоровым
Фото: InstagramInstagram
«Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима.
При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять.
Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем.
А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его.
Наше сотрудничество в течение 11 лет - это не то, что можно выбросить из памяти, забыть.
Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что Она была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда», - написала Светлана.
Далее звезда сообщила, что ее выступлениями теперь будут заниматься целых 2 компании.
Табриз Шахиди будет отвечать за ее частные выступления, а Андрей Алексеев за туры и сольные концерты.
Завершила свой мост Лобода короткой и емкой фразой:
«В моей жизни продюсеров больше не будет».
Несколько дней назад Филипп Киркоров заявил о плагиате в номере Лободы. Так певец ответил продюсеру Нателле Крапивиной. Она назвала появление Киркорова с Давой на премии «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».
Также Крапивина заявила, что Лобода - самая крутая артистка, сделавшая номер, «до которого всему шоу-бизнесу еще как Роскосмосу до Илона Маска».
Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Табриз Шахиди,Светлана Лобода,Андрей Алексеев,Филипп Киркоров,Роскосмос,
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