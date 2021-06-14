Дедушка Тодоренко умер в ее день рождения

Регина Тодоренко
ждала свой день рождения. Телеведущей 14 июня исполнился 31 год. В сторис инстаграма Регина рассказала о своем празднике и о том, что было хорошего в последнее время.
Но судьба распорядилась так, что праздник был омрачен большой бедой. Ушел из жизни дедушка Тодоренко. Именно в день рождения внучки.
О своей утрате Регина рассказала также в сторис, следом за праздничным постом опубликовав сразу несколько печальных страничек.
«Жаль, что вслед с хорошими новостями приходят плохие. Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша».
Из-за такого грустного совпадения дат рождения и смерти Тодоренко теперь каждый год суждено «вспоминать об этом круговороте жизни».
«Одна душа уходит, чтобы освободить место другой», - написала телеведущая.
Никаких подробностей о том, болел ли пожилой родственник, или горе пришло неожиданно, она не сообщила.
Ведущая Регина Тодоренко в начале мая попала
в больницу. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram, опубликовав короткое видео в сторис. «Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», – заявила на камеру Тодоренко.
Причину госпитализации телеведущая программы «Орёл и решка. Россия» и участница шоу «Ледниковый период» называть не стала. Однако внимательные поклонники телезвезды заметили ее уставший вид. Ранее Регина Тодоренко рассказала, что у нее было диагностировано неизлечимое заболевание – витилиго.