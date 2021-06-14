Из-за места на парковке Шаляпину плюнули в лицо

Прохор Шаляпин живет в сталинском доме, дворовая территория которого невелика. Конечно, пришло время и остро встал вопрос с парковкой – жильцам не хватало места из-за того, что двор был заставлен чужими машинами. Единственный способ огородиться от «чужаков» - перекрыть дорогу, - пише т СтарХит.

Фото: Instagram Instagram

Жильцы дома организовали инициативную группу и установили шлагбаум. Въезд во двор был закрыт от посторонних, проблемы со стояночными местами исчезли.

Шаляпин очень доволен переменами. Как человек дисциплинированный, он принципиально не пропускает на территорию тех, кто не принимал участие в установке и не имеет своих ключей. И вот недавно певец за свою принципиальность пострадал. Он рассказал об этом неприятном инциденте в эфире шоу НТВ «Звезды сошлись».

«Недавно приехал, сзади пристраивается машина. Я понимаю, что он хочет за мной проскочить, стою и жду. Мне сигналят, потом выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в ***», — эмоции у Прохора зашкалили.

Как оказалось, есть и такие люди, которым закрытие двора от машин мешает. В студию пришел один из соседей певца, который рассказал, что из-за закрытого въезда к его матери не смогла проехать бригада Скорой помощи. Женщина умерла. Не дождавшись врачей. Теперь ее сын борется за демонтаж шлагбаума.

Прохор Шаляпин нашел на даче Людмилы Гурченко очень дорогое кольцо. Внучка актрисы Елена устроила Прохору экскурсию по дому, в том числе показала ему бабушкину спальню. Шаляпин решил прилечь на кровать великой артистки, причем сделал это с разбегу, так что основание кровати треснуло.