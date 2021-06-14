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Историк моды Васильев объяснил, почему не будет вакцинироваться

Ирина Лебедева
39 минут назад
Александр Васильев, ведущий «Модного приговора», переболел коронавирусом что называется, в первых рядах. Болезнь протекала тяжело, он долгое время пролежал в Коммунарке, потом опять же долго восстанавливался. Но от последствий ковида окончательно так и не избавился.
Васильев объяснил, почему не будет вакцинироваться
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Историк моды рассказал журналистам "Собеседника", что после выписки из больницы полгода не мог избавиться от кашля. Кроме того, появились проблемы с памятью и повышенная утомляемость – эти неприятные остаточные явления так и не прошли. Теперь за своим здоровьем шоумен следит особенно тщательно.
«Я сегодня сдавал тест на ковид, и у меня до сих пор в организме присутствуют антитела. Это вообще удивительно! Нельзя даже себе представить и объяснить, как они до сих пор у меня имеются. Ведь с момента моей болезни прошло уже больше года. А антитела есть!»
Васильев сообщил, что сейчас вакцинироваться точно не будет. И вообще у него есть желание понаблюдать, как работает вакцина на людях.
«К этому вопросу, на мой взгляд, нужно подходить очень осторожно. Потому что еще не прошло девяти месяцев с тех пор, как прививки стали делать. Мы не знаем, какие дети рождаются у привитых людей. А я считаю, что самое главное – потомство! Мы, кстати, не сразу увидим, как сказывается прививка на рожденных детях. На мой взгляд, нужно подождать еще три – пять лет, посмотреть, как они будут развиваться, какие у них анализы, как они себя будут вести».
Ранее сообщалось, что власти Израиля первыми в мире запретили продажу изделий из меха.
Историк моды Александр Васильев призвал россиян не дожидаться государственного запрета на меховые изделия и самим определиться, что носить: натуральный мех или его заменители.
По его мнению, данный опыт Россия пока не готова перенять, так как мировые тренды не всегда имеют высокую популярность среди российского населения, а вот любовь женщин в нашей стране к шубам не угасает.
Шоу-бизнес,Александр Васильев,
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