Васильев объяснил, почему не будет вакцинироваться

«Я сегодня сдавал тест на ковид, и у меня до сих пор в организме присутствуют антитела. Это вообще удивительно! Нельзя даже себе представить и объяснить, как они до сих пор у меня имеются. Ведь с момента моей болезни прошло уже больше года. А антитела есть!»
«К этому вопросу, на мой взгляд, нужно подходить очень осторожно. Потому что еще не прошло девяти месяцев с тех пор, как прививки стали делать. Мы не знаем, какие дети рождаются у привитых людей. А я считаю, что самое главное – потомство! Мы, кстати, не сразу увидим, как сказывается прививка на рожденных детях. На мой взгляд, нужно подождать еще три – пять лет, посмотреть, как они будут развиваться, какие у них анализы, как они себя будут вести».