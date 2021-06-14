Дробыш боится повторения карантинного сценария

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался на тему, волнующую сейчас всех представителей российского шоу-бизнеса. А именно – возможное повторение карантина, что повлечет за собой временную безработицу для артистов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На своей страничке в социальной сети Дробыш опубликовал свою фотографию в маске из салона самолета и поделился с подписчиками своими опасениями.

«Опять COVID-19. Опять маски. Опять артисты во всём виноваты и с нашим бизнесом начнут бороться, как и год назад. И всё равно, берегите себя. А солнышко, мне кажется, своё дело, всё- таки сделает, и вся эта гадость потихонечку сгинет».

Тема животрепещущая, поэтому в микроблоге начался активный обмен мнениями.

Самые подозрительные из подписчиков отметили, что видят некую тайную подоплеку в данной ситуации.

«Когда надо-вирус. Когда не надо-вируса нет. Странный какой-то он. Подчиняется властям»,«Ага. Каникулы. Все поедут по городам и курортам. Где логика... Футбольные матчи. Концерты на День России и т. П. Розыгрыши квартир и машин для вакцинированных. Но маски и т.п. за деньги».

Некоторые написали, что уже настолько устали от всей этой истории, что им все равно

«Опять, ключевое слово. Отныне этот вирус будет всегда с нами, так что не жить? Всю жизнь бояться и носить маски, от которых нет толку? Честно, надоело...»

Но большинство призывает вакцинироваться, чтобы пандемия сошла на нет.

«Вакцинироваться надо как во всем цивилизованном мире... в Европе пандемия слабеет, а в России наоборот... свой путь же».