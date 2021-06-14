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Странную выходку Глюкозы сняли на видео

Юрий Столбов
23 минуты назад
На днях Наталья Чистякова-Ионова, известная зрителям как Глюк’oZа, отпраздновала день рождения. По случаю своего 35-летия она устроила вечеринку, на которую собрались едва ли не все именитые представители российского шоу-бизнеса.
Поздравить Наталью пришли Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Валентин Юдашкин, Григорий Лепс, Егор Крид и многие другие звезды.
Гости веселились, и все шло, как положено, до тех пор, пока не принесли торт. Как только дизайнерское кондитерское изделие стали резать на порционные куски, Глюк’oZа рукой залезла прямо в его сердцевину.
Ее руку быстро и аккуратно перехватили, и зачерпнуть торта певице не удалось. Но тут-то и случилось самое странное – к Наталье подбежала ее дочь и облизала ей вымазанные пальцы.
Этот момент попал на видео – хорошо заметно, как меняются в лице окружающие – в частности, ошарашенно замолкает смеющаяся Собчак.
Ролик был выложен в интернет, где собрал множество разгневанных комментариев.
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