Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс жёстко отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в получении прав на вторую часть песни Another Brick in the Wall. Цукерберг предлагал за песню крупную сумму и предполагал использовать в фильме компании. Об этом пишет РИА Новости.