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«И нас настигло»: жена Кузьмина рассказала о состоянии музыканта

Ирина Лебедева
26 минут назад
Владимир Кузьмин сейчас находится в военном госпитале в Одинцово. У него обнаружена коронавирусная инфекция. О его самочувствии в инстаграме рассказала его супруга Екатерина
«И нас настигло»: Кузьмин заболел коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вот и нас настигло. Ничего особо пока говорить не буду, скажу одно — все произошло неожиданно. Мне стало нехорошо, решили сдать анализы, в итоге Володя в госпитале! Спасибо друзьям, которые помогали, направляли. Спасибо дружелюбным врачам, спасибо прививке, которая помогает проживать все спокойно.Мы справимся!», - написала она.
Но чувствует себя ее муж действительно достаточно неплохо. Помогла прививка, сделанная три месяца назад, иначе могло бы быть все гораздо серьезнее.
Это же подтверждает и сам госпитализированный Кузьмин, уже в своем аккаунте.
«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!», - вполне бодро сообщил Владимир.
Певец пожелал подписчикам беречь себя, поскольку в Москве сейчас очередной пик заболеваемости.
Ранее музыкант Владимир Кузьмин в беседе с журналистами АИФ рассказал, что карантинные времена будет вспоминать с удовольствием.
«Когда первый раз объявили карантин, я был счастлив. У меня столько свободного времени не было, наверно, лет 30. Так, чтобы без гастролей. Записал столько новых песен – за полтора года выпустил 3 альбома. Был очень рад, что у меня появилось время и собой заняться, и музыкой. Так что мне не на что жаловаться».
Шоу-бизнес,Владимир Кузьмин,Аргументы и Факты,Одинцово,
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