«И нас настигло»: Кузьмин заболел коронавирусом

«Вот и нас настигло. Ничего особо пока говорить не буду, скажу одно — все произошло неожиданно. Мне стало нехорошо, решили сдать анализы, в итоге Володя в госпитале! Спасибо друзьям, которые помогали, направляли. Спасибо дружелюбным врачам, спасибо прививке, которая помогает проживать все спокойно.Мы справимся!», - написала она.
«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!», - вполне бодро сообщил Владимир.
«Когда первый раз объявили карантин, я был счастлив. У меня столько свободного времени не было, наверно, лет 30. Так, чтобы без гастролей. Записал столько новых песен – за полтора года выпустил 3 альбома. Был очень рад, что у меня появилось время и собой заняться, и музыкой. Так что мне не на что жаловаться».