Родительский комитет РФ займется  блогерами в тикток-хаусах

Скандальный пример Дани Милохина встряхнул младшее поколение. Парнишка из детдома за короткое время стал звездой российского масштаба. Очень многие подростки начали мечтать о подобной карьере – заниматься творчеством, тусоваться среди звезд, зарабатывать миллионы и ни в чем себя не ограничивать.

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Самые активные и творческие юноши и девушки стремятся попасть в артистическую среду, жить среди себе подобных под крылом знающих, умных и умелых взрослых – продюсеров.

Ребята активно заселяются в тикток-дома. Однако зачастую становятся легкой добычей для наркобарыг, педофилов и просто мошенников. Собственно говоря, для молодежи получается эдакий «Дом-2», только осовремененный под новое поколение и контролируемый своими ведущими.

Общественная организация Родительский комитет РФ собирается устраивать регулярные рейды по тикток-хаусам с целью взять ситуацию под контроль. Об этом «Собеседнику» рассказал ее директор Юрий Оболонский.

Он считает, что, даже если в поселениях и нет явного криминала, то все равно большинство так называемых продюсеров целенаправленно культивируют у молодежи низменные инстинкты и нацеленность на быструю наживу любыми средствами.