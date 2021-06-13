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Садальский: "Скажу сразу – Ольга не портила спектакль"

Ирина Лебедева
35 минут назад
Станислав Садальский не преминул высказаться по теме, которая сейчас активно обсуждается как в СМИ, так и в социальных сетях. По поводу спектакля МХАТа «Прекрасный грузин» и дебюта телеведущей Ольги Бузовой на театральных подмостках ломается немало копий. Садальский сходил на спектакль и поделился с подписчиками личными впечатлениями.
Садальский: "Скажу сразу – Ольга не портила спектакль"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В микроблоге актер изложил свои мысли по поводу МХАТовской премьеры. Как обычно, в фирменной ироничной манере.
«Был на премьере скандального спектакля о жизни молодого Иосифа Сталина “Чудесный грузин”. Скажу сразу Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна.
Была живая обезьянка -настоящая!!! на сцене и я, конечно, смотрел только на нее. Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно
«У Ольги 25 миллионов подписчиков» - сказала со знанием дела режиссер спектакля Рената Сотириади. И что??? Эти 25 миллион не знают, что такое театр , даже не подозревают о его существовании.
Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ.
Шедеврален Георгий Иобадзе , исполнитель роли молодого Иосифа Сталина.Его игра затмила всех, даже обезьянку».
И в завершение Садальский порекомендовал всем посмотреть спектакль – он того стоит.
Первым из подписчиков откликнулся Филипп Киркоров.
«В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да ещё друзей приведу ( если, конечно, найдем билеты, говорят все продано на несколько месяцев вперёд)».
Но не все фолловеры согласились с Садальским.
«Следующий на очереди играть в театре – Моргенштерн», «Подожду, когда Бузову в Большой позовут, чтобы в лебедином ее увидеть».
В свою очередь актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над певицей Ольгой Бузовой. По словам Безрукова, он рад тому, что «Константин Сергеевич до этого не дожил».
Шоу-бизнес,Рената Сотириади,Георгий Иобадзе,Станислав Садальский,Филипп Киркоров,
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