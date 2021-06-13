Садальский: "Скажу сразу – Ольга не портила спектакль"

Станислав Садальский не преминул высказаться по теме, которая сейчас активно обсуждается как в СМИ, так и в социальных сетях. По поводу спектакля МХАТа «Прекрасный грузин» и дебюта телеведущей Ольги Бузовой на театральных подмостках ломается немало копий. Садальский сходил на спектакль и поделился с подписчиками личными впечатлениями.

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В микроблоге актер изложил свои мысли по поводу МХАТовской премьеры. Как обычно, в фирменной ироничной манере.

«Был на премьере скандального спектакля о жизни молодого Иосифа Сталина “Чудесный грузин”. Скажу сразу Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна.

Была живая обезьянка -настоящая!!! на сцене и я, конечно, смотрел только на нее. Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно

«У Ольги 25 миллионов подписчиков» - сказала со знанием дела режиссер спектакля Рената Сотириади. И что??? Эти 25 миллион не знают, что такое театр , даже не подозревают о его существовании.

Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ.

Шедеврален Георгий Иобадзе , исполнитель роли молодого Иосифа Сталина.Его игра затмила всех, даже обезьянку».

И в завершение Садальский порекомендовал всем посмотреть спектакль – он того стоит.

«В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да ещё друзей приведу ( если, конечно, найдем билеты, говорят все продано на несколько месяцев вперёд)».

Но не все фолловеры согласились с Садальским.

«Следующий на очереди играть в театре – Моргенштерн», «Подожду, когда Бузову в Большой позовут, чтобы в лебедином ее увидеть».