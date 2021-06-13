Садальский: "Скажу сразу – Ольга не портила спектакль"

«Был на премьере скандального спектакля о жизни молодого Иосифа Сталина “Чудесный грузин”. Скажу сразу Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна.
Была живая обезьянка -настоящая!!! на сцене и я, конечно, смотрел только на нее. Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно
«У Ольги 25 миллионов подписчиков» - сказала со знанием дела режиссер спектакля Рената Сотириади. И что??? Эти 25 миллион не знают, что такое театр , даже не подозревают о его существовании.
Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ.
Шедеврален Георгий Иобадзе , исполнитель роли молодого Иосифа Сталина.Его игра затмила всех, даже обезьянку».
«В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да ещё друзей приведу ( если, конечно, найдем билеты, говорят все продано на несколько месяцев вперёд)».
«Следующий на очереди играть в театре – Моргенштерн», «Подожду, когда Бузову в Большой позовут, чтобы в лебедином ее увидеть».