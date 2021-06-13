Певица Слава отказывается выходить замуж официально

В эфире программы «ДНК-шоу» публика узнала неожиданное: певица Слава никогда не выходила замуж официально. Ни за Константина Морозова
, от которого родила старшую дочь Александру, ни за Анатолия Данилицкого, с которым она воспитывает младшую дочь Антонину, - сообщает
СтарХит.
Генетики выявили у Сланевской склонность к паранойе. Такие люди внутренне очень боятся предательства, недоверчивы и привыкли рассчитывать только на себя. Милявская, ведущая программы, высказала предположение, что именно из-за этих черт характера Слава так и не решилась связать себя узами брака.
«Ты официально никогда замуж не выходила, чтобы со штампом?» — спросила Лолита у Славы.
Сланевская ответила, что «это не ее история», и она с детства не хотела замуж.
«Нет, никогда. Очень много было предложений, но это не моя история. Я вот живу с человеком, мы любим друг друга, это лучшее доказательство. Я хочу быть такой свободной птицей, и мне не нужна никогда была свадьба».
С Данилицким, бывшим генеральным директором ЗАО «Национальная резервная корпорация», певица находится в отношениях более 20 лет. При этом Слава спокойно говорит о том, что за столь долгое время и у нее и у ее мужчины были и иные романы, но все это было мимолетно и второстепенно, а их союз оставался нерушим.
«Мы с этим жили, справлялись, и пошли дальше абсолютно нормально», - констатировала певица.
Анастасию Сланевскую ждали
на церемонии премии Муз-ТВ. Но не дождались. Звезда ужасно себя чувствовала. Речь, к счастью, не идет о болезнях. Дело в том, что накануне Слава устроила большую вечеринку по поводу окончания института ее дочерью Александрой.