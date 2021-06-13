Певица Слава отказывается выходить замуж официально

Генетики выявили у Сланевской склонность к паранойе. Такие люди внутренне очень боятся предательства, недоверчивы и привыкли рассчитывать только на себя. Милявская, ведущая программы, высказала предположение, что именно из-за этих черт характера Слава так и не решилась связать себя узами брака.

С Данилицким, бывшим генеральным директором ЗАО «Национальная резервная корпорация», певица находится в отношениях более 20 лет. При этом Слава спокойно говорит о том, что за столь долгое время и у нее и у ее мужчины были и иные романы, но все это было мимолетно и второстепенно, а их союз оставался нерушим.