Катя Лель: ковид придумали для уничтожения творческих людей

Катя Лель верит в теорию заговора. Она считает, что опасный вирус был создан искусственно с целью уничтожить людей, занятых в творческой сфере.

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«Какая-то небольшая группа богатых людей захотела сократить численность планеты. Поэтому они решили разобщить всех людей. Я долго не могла понять, почему в эту пандемию всех творческих людей мгновенно отправили по домам. А потом до меня дошло: творческие люди – это свет. Именно поэтому мы стали неугодны», - цитирует слова певицы «Собеседник».

В своих убеждениях Катя не одинока. Как она рассказала журналистам, с ней связался некий духовный лидер и известный мистик Джозеф Майкл Леври из Африки. Они вместе готовят «альбом целительных мантр, вибрации которых проникают в человека на уровне ДНК». Альбом должен выйти уже в ближайшее время.

В 2019 году Катя Лель устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о своих контактах с инопланетянами. По ее словам, первый контакт произошел 9 июня 1990 года в Нальчике. При этом присутствовали ее родные и сосед.