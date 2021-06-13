Волочкова предлагает в аренду свою квартиру в Питере

Анастасия Волочкова
решила стать рантье, о чем и объявила на своей страничке в соцсети инстаграм. Она написала, что готова сдать свои апартаменты в центре Северной столицы, причем исключительно приличной публике
«Я решила сдавать в аренду мою роскошную квартиру в центре Питера у Русского музея. Добропорядочным людям», - написала звезда в микроблоге.
И оставила координаты своей помощницы, которой поручено заниматься вопросами аренды. Правда, ее стоимость осталась тайной.
Тут же выложена фотосессия квартиры. Золото и лепнина, сложносочиненные портьеры, колонны и фрески – квартира мало напоминает привычное жилое помещение.
Мнения подписчиков об интерьерах помещения под сдачу разделились. Одни восхищены:
«Какая шикарная квартира», «Вот это красота!»
Другие настроены скептически:
«Я думала это музей», «На пенсии разбогатею сниму на пару дней, больше не выдержу, мне кажется там пахнет нафталином», «24 человека славянской внешность снимим на долгий срок пока стройка идёт».
Третьи считают, что подобный дизайн- образец дурновкусия.
«Кто же ее может снять, только депутаты и им подобные Я себя бы чувствовала бы как в музее или неуютном замке», «Дорого-богато». Цыганам мажористым понравится», «Какая пошлость».
Анастасия Волочкова отказалась оплачивать счета за ЖКХ и накопила долг в миллион рублей. Об этом она рассказала
в эфире программы «Звезды сошлись» на «НТВ».
Звезда отказалась платить «коммуналку» за квартиру в Санкт-Петербурге, где ежемесячно насчитывают по 20 тысяч рублей расходов за ЖКХ. В итоге управляющая компания обратилась в суд.
Балерина призналась, что не хочет расставаться с жилплощадью, за которую ей предлагали 130 млн рублей, а также памятными вещами, которые остались в квартире в Санкт-Петербурге.