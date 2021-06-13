Муж Бабкиной выложил фото с перебинтованной головой

Евгений Гор заставил поволноваться своих подписчиков, опубликовав на своей страничке в инстаграме фотографию с головой в бинтах.

Фото: Instagram Instagram

В сторис супруга народной артистки развернут мини-детектив. Сначала Гор демонстрирует фотографию в лифте, где на его перебинтованную голову натянута бейсболка.

«Показать треш на голове?» - обратился Евгений к фолловерам.

Из его последующих фотографий и постов выясняется, что мужчина перенес операцию. К счастью, она не связана ни с болезнью, ни с серьезной травмой, как многие, вероятно, подумали вначале. Это хирургическое вмешательство связано с пересадкой волос – Евгения всерьез огорчала наметившаяся с годами лысина.

Пока об успешности операции говорить рано, но, если все пойдет по плану, то Гор обзаведется новой шевелюрой. Во всяком случае, он сам уверен в успехе.

«Итак, короче: если вы все-таки решились на такую операцию, то делайте. Есть в этом смысл! Страшно, но нормально», - резюмировал Гор.

В СМИ не первый день ходят слухи о том, что певица Надежда Бабкина и ее избранник Евгений Гор расстались после долгих лет отношений. Сама народная артистка заявила о том, что эта информация является неправдоподобной.