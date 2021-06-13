Муж Бабкиной выложил фото с перебинтованной головой

Евгений Гор
заставил поволноваться своих подписчиков, опубликовав на своей страничке в инстаграме фотографию с головой в бинтах.
В сторис супруга народной артистки развернут мини-детектив. Сначала Гор демонстрирует фотографию в лифте, где на его перебинтованную голову натянута бейсболка.
«Показать треш на голове?» - обратился Евгений к фолловерам.
Из его последующих фотографий и постов выясняется, что мужчина перенес операцию. К счастью, она не связана ни с болезнью, ни с серьезной травмой, как многие, вероятно, подумали вначале. Это хирургическое вмешательство связано с пересадкой волос – Евгения всерьез огорчала наметившаяся с годами лысина.
Пока об успешности операции говорить рано, но, если все пойдет по плану, то Гор обзаведется новой шевелюрой. Во всяком случае, он сам уверен в успехе.
«Итак, короче: если вы все-таки решились на такую операцию, то делайте. Есть в этом смысл! Страшно, но нормально», - резюмировал Гор.
В СМИ не первый день ходят
слухи о том, что певица Надежда Бабкина
и ее избранник Евгений Гор расстались после долгих лет отношений. Сама народная артистка заявила о том, что эта информация является неправдоподобной.
Бабкина предположила, что причина таких слухов кроется в том, что у пары практически нет совместного быта, ведь оба они являются весьма занятыми людьми. Надежда Георгиевна много времени уделяет работе на телевидении и в театре, в то время как Евгений с головой окунулся в свой бизнес.