Дава сделал Ладе Дэнс очень странное предложение

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По словам Манукяна, ранее у них уже была переписка по этой теме, а тут подоспело задание шоу Comment Out. Оно заключалось в том, что нужно позвонить известному исполнителю и предложить записать совместный трек. Причем выдать определенный текст, - рассказывает СтарХит.

Получив задание, блогер не сразу решился его выполнить, но все-таки позвонил певице. Дэнс сначала сомневалась и переспрашивала – действительно ли ей звонит Манукян?

Далее ей пришлось выслушать текст следующего содержания:

«Здравствуйте, это Дава, Давид Манукян. Король хайпа. Друг Фила Киркорова. Есть крутая тема. Я Сереге его «Черный бумер» освежил, народу зашло. Может, и ваш старый хит перезапустить, куплеты я нарэпую. Ну там все по стандарту: что я имею сук, роллс-ройс, что я как-то раз своей писей ударил по сливе — и все плоды упали. Ха-ха-ха. Ну а дальше ваш припев. Ну что, фитнем?»

Но певица своего удивления не показала. Она спокойно и вежливо предложила прислать ей текст, а там она подумает, стоит ли за это браться.

После разговора Дава признался, что он ждал, что Лада назовет его «конченным» и швырнет трубку.